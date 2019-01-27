Сотни самарцев сегодня несут цветы к Вечному огню

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Сотни самарцев сегодня - в 75 годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - несут цветы к Вечному огню у горельефа Скорбящей Матери-Родине на пл. Славы.Они приходят почтить память солдат и жителей, защищавших северную столицу в Великую Отечественную войну, сообщает Департамент информационной политики региона.Поблагодарить ныне живущих ветеранов, почтить память погибших в страшные дни блокады пришли школьники, кадеты, студенты, представители общественных организаций и ветеранских движений, руководители органов власти, депутаты, члены Правительства Самарской области, ГубернаторГлава региона пообщался с ветеранами и поблагодарил блокадников за их стойкость и мужество, пожелал им здоровья и долгих лет жизни, мира и благополучия.Всего в Самарской области проживает 312 человек, награжденных медалью"За оборону Ленинграда"или знаком"Жителю блокадного Ленинграда".