Состоялось торжественное возложение цветов к скульптурной композиции «Российскому спасателю» в Самаре

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Российский корпус спасателей был сформирован 27 декабря 1990 года и преобразован позднее в Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР.В 1994 году на его основе было создано Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.В честь знаменательной даты в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялась церемония возложения цветов к скульптурной композиции «Российскому спасателю». Собирательный образ спасателя, воплощенный в четырехметровой скульптурной композиции, объединяет в себе все направления деятельности по спасению людей и символизирует единство МЧС России.Первый заместитель начальника Главного управления подполковник внутренней службы Алексей Александрович Аникин поздравил сотрудников чрезвычайного ведомства с профессиональным праздником и вручил награды инспекторскому составу Центра ГИМС и ветеранам службы.