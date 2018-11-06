Состоится съезд Общероссийского народного фонда

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Основным вопросом съезда станет народный контроль за исполнением «майского суперуказа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Еще один вопрос съезда – ротация в Центральном штабе Движения.Съезд станет масштабной всероссийской площадкой, на которой соберется более 3,5 тысяч человек. Это федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и «народные контролеры» из всех регионов страны, представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты. Также к участию в съезде ОНФ будут приглашены финалисты конкурса «Лидеры России» и доверенные лица«Новеллой съезда Народного фронта станет новый формат его основной части – антиконференция на 12 тематических площадках, которые соответствуют 12 нацпроектам «майского суперуказа» президента страны. Формат антиконференции – это живое и свободное общение с модераторами тематических площадок без докладчиков и выступлений в прениях. Отдельная площадка будет посвящена активностям региональных команд «Молодежки ОНФ». По итогам антиконференции мы выработаем инструменты и форматы народного контроля за реализацией «майского суперуказа» президента РФ по каждому из 12 направлений. Главная цель всей дальнейшей работы – это реальные позитивные изменения в жизни каждого человека, каждой российской семьи. Об этом говорил и наш лидер на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. ОНФ активизирует народный контроль по всем ключевым направлениям, в первую очередь, в самых проблемных точках реализации «майского суперуказа», – заявил руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта