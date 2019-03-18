Состоится прямая линия для владельцев земельных участков в Самарской области

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20 марта с 10.00 до 11.00 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию», в ходе которой жители Самарской области получат ответы на вопросы о том, почему необходимо использовать земельный участок по целевому назначению, что грозит нарушителям земельного законодательства, на какие моменты обращать внимание владельцу недвижимости при проведении проверки в отношении его земельного участка и зачем платить административный штраф вовремя.На связи с жителями Самарской области будет начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Самарской области Юлия Анатольевна Голицына. Звоните по телефону (846) 33-22-555.