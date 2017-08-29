Состоится Региональный Форум "Самарская область без барьеров"

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30 и 31 августа в помещении Самарского бизнес-инкубатора по адресу: г. Самара, ул. Главная, 3 - пройдет Региональный Форум "Самарская область без барьеров".Организаторы - СГООИК «Ассоциация Десница» и АНО «Самарский ресурсный центр формирования социальной среды для инвалидов».В рамках Форума будет проведена научно-образовательная конференция из цикла «Универсальный дизайн. Проектирование безбарьерной среды».Программа обещает быть весьма насыщенной.30 августа – пленарное заседание. Начало в 14-00, сообщает СГООИК «Ассоциация Десница».