«Снежный беспредел» пройдет Самаре

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28 января с 10.00 на военном полигоне Рощинский (53.068736, 50.448612) ЦСКА/Самара совместно со 2-й общевойсковой гвардейской армией, самарским джип-клубом «Легион 4х4» проведет третий спортивно-туристический фестиваль «Снежный беспредел. Запасный полк».В этом году мероприятие приурочено к годовщине боевой операции «Январский гром», состоявшейся в конце января 1944 года и окончательно освободившей город Ленинград от блокады. Зрители смогут увидеть фрагмент переломного сражения, подготовленный военно-реконструкторскими клубами Самары, Саратова, Волгограда, Ульяновска, Татарстана и Башкирии – всего в программе «Беспредела» около 200 участников.В программе «Снежного беспредела-2018»:- показательные выступления от ВС РФ;- показательное пилотирование МИ-2 и МИ-8 аэроклуба ЦСКА/Самара;- автограф-сессия с пилотом аэроклуба ЦСКА/Самара, действующим многократным абсолютным чемпионом мира по вертолетному спорту, капитаном сборной России РФ по вертолетному спорту, победителем всемирных воздушных игр, ЗМС Виктором Коротаевым;- выставка военной техники и стрелкового оружия, а также полевая кухня для всех гостей праздника;- показательное пилотирование МИ-2 и МИ-8 пилотов аэроклуба ЦСКА Самара;- гонка-ориентирование на внедорожниках (трофи), а также гонка с препятствиями на квадроциклах и багги;- гонки на собачьих упряжках;- реконструкция боя времен Великой Отечественной войны.Фестиваль пройдет в год, юбилейный для двух основных организаторов мероприятия: ЦСКА отметит 95-летие, Вторая общевойсковая гвардейская армия - 75 лет со дня основания.