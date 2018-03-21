Сирены в Самаре пока не включат
21 марта 2018 09:28
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Комплексная проверка системы оповещения, запланированная на среду, 21 марта, в Самарской области не состоится. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МЧС России по региону. Мероприятия перенесли на неделю вперед.
Электросирены и трансляцию сигнала метронома планировали запустить в 10:00 в «Центре по делам ГО, ПБ и ЧС» по Самарской области.
Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». По этому сигналу жители области должны включить телевизоры, радиоприемники и прослушать передаваемую информацию.
Систему оповещения проверяют несколько раз в год.
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