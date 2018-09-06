Сердючку потребовали внести в "Миротворец" после концерта в РФ
6 сентября 2018 22:58
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Под хиты Верки Сердючки танцевали Сергей Лазарев, Ани Лорак и Ольга Крутая, Филипп Киркоров и другие исполнители. Артиста назвали голубем мира, так как музыка вне политики. Это же заявил и сам Данилко.
— Как хорошо, что мы все сегодня за мир, — сказал украинский исполнитель.
Мнение разделилось, однако стоит отметить, что большинство обрадовалось возвращению, хоть и небольшому, всенародного любимца в российский шоу-бизнес.
"Значит, Верка Сердючка осталась? Я рада"
Виктория Бородина в "Твиттере"
"Это свершилось! Она с нами!"
Dmitry Pavlov во "ВКонтакте"
"Лично я очень рада, что Сердючка появится, только вряд ли образ будет внутренне прежним! Жизнь побила!"
Zoia в "Твиттере"
Но всё же нашлись и те, кто раскритиковал поездку, а тем более выступление Андрея Данилко в России.
"Сердючка возвращается в российский шоу-бизнес... Раша, хеллоу?!"
Nikita Luppov в "Твиттере"
"На "Миротворец" её!"
Валерий Борушко во "ВКонтакте"
"Гнать этого"
Sergei Gordeev во "ВКонтакте"
Некоторые отметили, что Данилко выступил в России, так как имеет проблемы с финансами.
"Когда закончились деньги..."
Григорий Гончаров во "ВКонтакте"
"Верка Сердючка халтурит потихоньку"
Petr_Uxa в "Твиттере"
Напомним, что Данилко в следующем году отправляется в тур, который станет прощальным. Артист не раз сообщал о планах отказаться от популярного образа. Позднее певец рассказал, почему покидает сцену.
Фото: соцсети
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