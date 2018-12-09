Сегодня в Самарской области проходят мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества

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Сегодня в Самарской области проходят мероприятия, посвящённые памятной дате России «День Героев Отечества». В 11:00 прошло возложение цветов к Вечному огню на пл.Славы.В 12:30 возложат цветы к Мемориалу Героев у штаба 2 армии; 13:30 - к Мемориалу воинских захоронений «Аллея Славы» на городском кладбище, сообщает Департамент информационной политики региона.В 14:00 в ДК «Победа» лауреаты областного патриотического многонационального фестиваля искусств, посвященного Дню Героев Отечества, представят концерт «От героев былых времен…». В программе выставка о вкладе народов в Великую Победу, выступления школ и национальных творческих коллективов