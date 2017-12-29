Сегодня приблизительно с 17.00 до 19.00 будет ограничено движение на Московском шоссе

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Внимание! Сегодня, 29 декабря, приблизительно с 17.00 до 19.00 будет ограничено движение на Московском шоссе перед въездом в тоннель на пересечении с Ракитовским шоссе по направлению "из города". Ориентируйтесь на знаки и выбирайте маршрут движения заблаговременно, сообщает пресс-служба облправительства.