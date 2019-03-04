Сегодня первый юбилей отмечает Самарский кадетский корпус МВД РФ

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5 лет назад был подписан приказ о создании учебного учреждения, а 1 сентября 2014 кадетский корпус принял первых курсантов. Большой вклад в создание кадетского корпуса МВД РФ на территории Самарской области, ещё будучи главой города, внёсБыла проведена огромная работа по поиску места для размещения «кадетки», ремонту и оснащению корпусов. Сегодня в кадетском корпусе обучается 289 воспитанников со всех регионов России.В корпусе созданы все условия для разностороннего развития личности.Кроме общеобразовательной программы, ребята посещают кружки и секции.Действует:кадетский хор;хореографические кружки,занятия по обучению игре на гитаре;секции бокса, дзюдо, самбо, рукопашного боя, легкой атлетики, силовой подготовки, футбола, волейбола.Но, конечно, главное в КК- патриотическое воспитание, подготовка будущих защитников Отечества, работников правоохранительных органов. Девизу корпуса – «Клянемся достойно учиться и жить, а в будущем – верно Отчизне служить!» - верны все воспитанники и преподаватели «кадетки», сообщает Департамент информполитики региона.«Это важное и знаменательное событие не только для всей Самарской области, но и для системы МВД России. Я рад за ребят, которые пришли сюда по зову сердца, чтобы получить отличное образование, подготовить себя для службы в правоохранительных органах»,- отметил Дмитрий Азаров."Вам выпала честь учиться в первом кадетском корпусе Министерства внутренних дел РФ. Это уникальное образовательное учреждение. Здесь дают глубокие знания по общеобразовательным предметам, учат самоорганизации, дисциплине, ответственности, взаимовыручке и взаимопомощи. Открытию кадетского корпуса предшествовала большая работа по ремонту здания, обустройству корпусов, получению разрешительной документации. Эта работа завершилась успехом, и я рад, что сегодня вы своими достижениями, своей учебой подтверждаете верность принятого когда-то решения», - заявил губернатор.