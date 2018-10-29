Сегодня на площади имени Куйбышева в Самаре состоится гарнизонный строевой смотр

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Сегодня, 29 октября в 12:00 на площади имени Куйбышева, состоится гарнизонный строевой смотр и совместный инструктаж нарядов комплексных средств и сил, заступающих на службу по охране общественного порядка. Вместе с сотрудниками органов внутренних дел и Росгвардии в смотре примут участие представители общественных объединений правоохранительной направленности – добровольной народной дружины, «Народного контроля», а также сотрудники частных охранных организаций.Готовность нарядов к несению службы лично проверят начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников, начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Александр Эсауленко и командующий строевым смотром – начальник Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции Дмитрий Блохин. Участие в мероприятии примут представители Правительства Самарской области, Самарской Губернской думы, Думы и Администрации г.о. Самары.Перед началом официальной части смотра состоится награждение отличившихся стражей правопорядка и общественников.Бойцы спецотряда "Гром" УНК ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники кинологической службы и специального батальона ДПС продемонстрируют слаженные действия при задержании условных преступников.