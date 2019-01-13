Сегодня для всех жителей нашего региона - особый день: День Самарской губернии

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Дорогие земляки!Примите искренние поздравления с Днем Самарской губернии!В этот день 168 лет назад была образована Самарская губерния. Это решение стало поворотным для нашего края. Высокий статус открыл и новые перспективы развития. В последующие годы здесь, на волжских берегах, была создана передовая даже по тем временам промышленность, проложена крупнейшая железнодорожная магистраль, объединяющая Сибирь с регионами центральной России и средней Азии, созданы современные больницы, школы и университеты.Дважды, в переломные для страны моменты истории, наш регион приобретал столичный статус — в революционные годы и во время Великой Отечественной войны, когда Самара приняла на себя функции Запасной столицы державы. Мы гордимся славной историей региона и земляками, которые прославили наш край на весь мир.Сегодня наша губерния является опорным регионом России, автомобильной, космической столицей страны, крупным промышленным и нефтехимическим центром. А еще — регионом с уникальной природой, богатейшей историей и культурой, многовековыми традициями дружбы разных народов и религий. В Самарской области в мире и согласии живут представители 157 народов. Именно люди — главное богатство и достояние самарской земли, движущая сила ее дальнейшего развития.Прошедший год был для нашей области успешным, а во многом — и переломным. Мы приложили много усилий к тому, чтобы восстановить статус региона-лидера. Благодаря нашей активности и упорству в 2018 году принят ряд принципиальных решений. Самарская область станет крупнейшим нестоличным центром судебной власти, мощным транспортно-логистическим хабом, крупным деловым и туристическим центром.Прошедший в 2018 году Чемпионат мира доказал, что наши земляки могут справиться с задачами любой сложности и уровня ответственности. Никогда прежде Самарская область не принимала столько гостей со всего мира. Благодаря Чемпионату мира по футболу более полумиллиона человек посетили наш край и по достоинству оценили гостеприимство, открытость и добросердечие самарцев. Все это стало возможным благодаря труду десятков тысяч наших земляков, готовности внести личный вклад в общий результат.Нам удалось закрепить позитивную динамику в экономике и социальной сфере, создать мощный задел на годы вперед. Новые школы и детские сады, высокотехнологичные больницы, десятки современных производств, масштабное благоустройство городов и сел, — все это десятилетиями будет служить нашим землякам. Мы многого достигли. Но еще больше нам предстоит сделать.Уже в 2019 году перед регионом стоят важные задачи. Мы приложим все усилия к тому, чтобы обеспечить дальнейшее развитие городов и муниципальных районов губернии, сделать жизнь людей более комфортной и благополучной. Достижение этих целей будет зависеть от активности граждан при реализации национальных проектов, а также стратегии развития области и каждого муниципального образования. В разработке этих долгосрочных планов в 2018 году поучаствовали сотни тысяч людей. Теперь наша задача — вместе, одной командой воплощать эти замыслы, подтверждать их делами и конкретными решениями.Дорогие земляки! Возможность работать на родной земле — это огромная честь и ответственность. Искренне благодарю вас за поддержку, которую вы мне оказываете. Уверен, мы достигнем самых смелых целей, если мы будем действовать единой командой — на благо Самарской области, на благо России.От всей души желаю вам мира, счастья, добра и успехов во всех начинаниях!Губернатор Самарской областиД.И. Азаров