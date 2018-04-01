Сегодня, 1 апреля, отмечают День смеха

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День смеха — очень древний праздник, уходящий корнями во времена язычества. По одной из версий День дурака зародился в Древнем Риме. Римляне называли его праздником глупых и поклонялись в один из февральских дней Божеству смеха. Также существует предположение, что традиция разыгрывать встречных появилась в Индии, где 31 марта было принято отмечать народный праздник шуток.Возможно, что зарождению веселого праздника способствовало изменение даты встречи Нового года во Франции. Известно, что до принятия Григорианского календаря новогоднее торжество приходилось на 1 апреля. После переноса новогодней ночи на 1 января некоторые люди продолжали наряжаться в первый апрельский день. Их повсеместно высмеивали и называли дураками.Считается, что в России обычай шутливых обманов появился после того, как 1 апреля народ был разбужен ложным сигналом тревоги, похожим на оповещение о пожаре. По другому предположению праздник стал любимым благодаря немецким актерам, заменившим свое разрекламированное представление плакатом с надписью «Первое апреля». На этом представлении присутствовал Петр I, который оценил шутку и вышел довольным из зрительного зала.В России День смеха обожают люди всех возрастов. Самый примитивный розыгрыш: «У тебя спина белая» лидирует по популярности и, несмотря на его избитость, продолжает работать! По всей стране в первый день апреля проходят юморины, КВН, концерты с участием юмористов и другие мероприятия, веселящие граждан.Американцы предпочитают разыгрывать друг друга безобидными розыгрышами. Больше всего им нравится подшучивать над друзьями, сообщая им о развязанных шнурках или оторванной подошве. Школьники с серьезным видом доносят до одноклассников важную информацию об отмене уроков, а студенты переводят друг другу часы на пару часов вперед и наблюдают, как соседи в суматохе собираются на учебу.

В Англии существуют свои традиции празднования Дня дурака. Британцы имеют возможность дурачиться только до полудня. Розыгрыши глобального масштаба, сзывающие толпы зевак на зрелища типа банного дня для львов, не мешают англичанам зашивать друг другу рукава на одежде и придумывать всевозможные небылицы.



Итальянцы называют праздник смеха Первоапрельская рыбка. Такое название появилось благодаря самой популярной шутке в Италии — креплению к спине разукрашенной рыбы, вырезанной из бумаги, пишет pozdravok.ru.

