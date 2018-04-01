Я нашел ошибку
Главные новости: 
По легенде учений, в результате короткого замыкания в здании произошло возгорание.
В Кинеле полицейские и спасатели отработали порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций
По данным оперативников задержанный – безработный местный житель 1967 года рождения ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления
В Сызрани полицейские задержали мужчину со свертком героина
МИД обнародовал список вопросов, которые накопились у ведомства в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Большая часть вопросов направлена Лондону, еще часть — Парижу.
МИД направил Великобритании и Франции ноту с вопросами по «делу Скрипаля»
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человек личного состава и 6 единиц техники.
На 9-ой просеке в Самаре сегодня горел частный дом
В Самаре выявили два факта мошенничества в сфере кредитования Пострадали микрофинансовые организации.
В Самаре выявили два факта мошенничества в сфере кредитования
Западные христиане празднуют сегодня Пасху
Западные христиане празднуют сегодня Пасху
На ул. Вилоновской в Самаре тушили холодильное оборудование Пожар распространился на 20 кв. метров.
На ул. Вилоновской в Самаре тушили холодильное оборудование
В последнем матче регулярного чемпионата баскетбольная «Самара» разгромила питерский «Спартак» Счет составил 107:72.
В последнем матче регулярного чемпионата баскетбольная «Самара» разгромила питерский «Спартак»
сегодня  Воскресенье, 1 апреля, 17:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/04:
USD 57.26
-0.5
EUR 70.56
-0.53
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Сегодня, 1 апреля, отмечают День смеха

1 апреля 2018 09:20
245
Сегодня, 1 апреля, отмечают День смеха По всей стране в первый день апреля проходят юморины, КВН, концерты с участием юмористов.
По всей стране в первый день апреля проходят юморины, КВН, концерты с участием юмористов.

День смеха — очень древний праздник, уходящий корнями во времена язычества. По одной из версий День дурака зародился в Древнем Риме. Римляне называли его праздником глупых и поклонялись в один из февральских дней Божеству смеха. Также существует предположение, что традиция разыгрывать встречных появилась в Индии, где 31 марта было принято отмечать народный праздник шуток.

Возможно, что зарождению веселого праздника способствовало изменение даты встречи Нового года во Франции. Известно, что до принятия Григорианского календаря новогоднее торжество приходилось на 1 апреля. После переноса новогодней ночи на 1 января некоторые люди продолжали наряжаться в первый апрельский день. Их повсеместно высмеивали и называли дураками.

Считается, что в России обычай шутливых обманов появился после того, как 1 апреля народ был разбужен ложным сигналом тревоги, похожим на оповещение о пожаре. По другому предположению праздник стал любимым благодаря немецким актерам, заменившим свое разрекламированное представление плакатом с надписью «Первое апреля». На этом представлении присутствовал Петр I, который оценил шутку и вышел довольным из зрительного зала.

В России День смеха обожают люди всех возрастов. Самый примитивный розыгрыш: «У тебя спина белая» лидирует по популярности и, несмотря на его избитость, продолжает работать! По всей стране в первый день апреля проходят юморины, КВН, концерты с участием юмористов и другие мероприятия, веселящие граждан.

Американцы предпочитают разыгрывать друг друга безобидными розыгрышами. Больше всего им нравится подшучивать над друзьями, сообщая им о развязанных шнурках или оторванной подошве. Школьники с серьезным видом доносят до одноклассников важную информацию об отмене уроков, а студенты переводят друг другу часы на пару часов вперед и наблюдают, как соседи в суматохе собираются на учебу.

В Англии существуют свои традиции празднования Дня дурака. Британцы имеют возможность дурачиться только до полудня. Розыгрыши глобального масштаба, сзывающие толпы зевак на зрелища типа банного дня для львов, не мешают англичанам зашивать друг другу рукава на одежде и придумывать всевозможные небылицы.

Итальянцы называют праздник смеха Первоапрельская рыбка. Такое название появилось благодаря самой популярной шутке в Италии — креплению к спине разукрашенной рыбы, вырезанной из бумаги, пишет pozdravok.ru.
 


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 апреля 2018  15:39
По легенде учений, в результате короткого замыкания в здании произошло возгорание.
В Кинеле полицейские и спасатели отработали порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций
По легенде учений, в результате короткого замыкания в здании произошло возгорание.  Социум
110
1 апреля 2018  09:20
Сегодня, 1 апреля, отмечают День смеха По всей стране в первый день апреля проходят юморины, КВН, концерты с участием юмористов.
Сегодня, 1 апреля, отмечают День смеха
По всей стране в первый день апреля проходят юморины, КВН, концерты с участием юмористов. Социум
244
31 марта 2018  18:59
Это консервативная оценка без учета жителей России, зарабатывающих в теневом бизнесе, говорят эксперты.
ВТБ оценил число россиян с доходами выше 120–150 тыс. руб. в месяц в 1,3 млн человек — это всего 0,9% населения страны
Это консервативная оценка без учета жителей России, зарабатывающих в теневом бизнесе, говорят эксперты.  Социум
500
Весь список

Здравоохранение
30 марта 2018  23:24
Россия должна войти в группу стран 80+, отметила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Минздрав намерен увеличить продолжительность жизни до 76 лет к 2024 году К 2030 году
Россия должна войти в группу стран 80+, отметила глава Минздрава Вероника Скворцова.   Здравоохранение
557
30 марта 2018  16:55
Конкурс профессионального мастерства среди студентов медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа в Тольяттинском медицинском колледже проводился в третий раз. Он собрал конкурсантов из Самар
В Тольятти состоялся конкурс будущих медсестер и фармацевтов «Через тернии к звёздам»
Конкурс профессионального мастерства среди студентов медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального... Здравоохранение
249
30 марта 2018  16:41
Участие в проекте «Здоровые города» помогло Чапаевску снизить преждевременную смертность.
В Чапаевске реализуется целевая муниципальная программа «Чапаевск - здоровый город – счастливый город»
Участие в проекте «Здоровые города» помогло Чапаевску снизить преждевременную смертность.  Здравоохранение
229
Весь список
Новости медицины
22 марта 2018  16:54
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
 Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
154
21 марта 2018  19:44
Препарат Ветмедин
Препарат Ветмедин
 Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
175
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
211
Весь список
Туризм
26 марта 2018  16:31
Выбор недвижимости в Праге
 Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
80
21 марта 2018  10:34
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
342
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
516
Весь список
Образование
29 марта 2018  11:41
В Самаре расширяют школу №176 на ул. Запорожской, 24. В настоящее время в школе не хватает мест.
В Самаре расширяют школу №176 на ул. Запорожской, 24.
В настоящее время в школе не хватает мест. Образование
236
29 марта 2018  09:21
В Самарской области досрочно сдавали ЕГЭ аттестации иностранным языкам
В Самарской области досрочно сдавали ЕГЭ аттестации иностранным языкам
Из 21 зарегистрированного экзаменующегося на пункт досрочной аттестации пришли только 16 человек. Образование
192
28 марта 2018  23:58
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к употреблению наркотиков.
В Самаре состоялась видеоконференция «Имею право знать»
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к... Образование
474
Весь список

Культура
30 марта 2018  12:40
Финал ежегодного конкурса «Сестра таланта» пройдет в Самаре
Финал ежегодного конкурса «Сестра таланта» пройдет в Самаре
Оргкомитет получил около 300 рассказов молодых авторов от 7 до 25 лет из 24 муниципальных образований. Культура
185
30 марта 2018  10:30
В Самарской Публичной Библиотеке открылась выставка
В Самарской Публичной Библиотеке открылась выставка "Весь мир – театр»
Выставка продлится до 9 апреля. Культура
215
29 марта 2018  14:00
Самарцев приглашают отметить Международный день театра вместе с заслуженным артистом России Олегом Беловым
Самарцев приглашают отметить Международный день театра вместе с заслуженным артистом России Олегом Беловым
Творческая встреча пройдет 30 марта.  Культура
227
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
476
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
810
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
772
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1378
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
829
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
749
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1611
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
935
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1037
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1625
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
971
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4251
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2413
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2889
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2766
Весь список

Мероприятия
1 апреля в Самаре состоится спортивный фестиваль "Дружба народов"
В областной библиотеке открылась выставка «Два века Петипа. История русского балета»
На стадионе «Металлург» прошли тактико-специальные учения
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

"Крылья Советов" обыграли "Тамбов" - 2:0

507

Александр Хинштейн рассказал о судьбе охранявших «Зимнюю вишню» ЧОПов

370

Температура воздуха в Самаре повысится до положительных значений

271
за неделю

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1289

МВД России разъясняет порядок выдачи и замены водительского удостоверения

1271

В Самаре проходят акции памяти жертв трагедии в Кемерово

1269
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда