Саратовский депутат завершил "макаронную диету"
23 ноября 2018 10:46
113
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко завершил диету, в рамках которой он должен был месяц питаться на 3,5 тысячи рублей.
В середине прошлого месяца в Сети появилось видео, на котором Бондаренко спорит с бывшим саратовским министром труда, занятости и миграции Натальей Соколовой. Чиновница утверждала, что 3,7 тысячи рублей в месяц хватает для удовлетворения минимальных потребностей. Соколова также отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково".
После этих слов министр труда была уволена, а Бондаренко в конце октября начал свою "макаронную диету", чтобы проверить слова Соколовой. Результаты эксперимента оказались ожидаемыми.
— Прожить без потерь для здоровья, безусловно, нельзя, — приводит слова Бондаренко РИА "Новости".
Ранее Лайф писал о промежуточных итогах "макаронной диеты". Депутат рассказал, что за две недели похудел на шесть килограммов, и выступил с предложением увеличить потребительскую корзину до 10 тысяч рублей.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 ноября 2018 12:52
На портале для онлайн-референдумов «ВМЕСТЕ» стартовало новое голосование. Социум
4
23 ноября 2018 11:38
Они инициировали челлендж-акцию. Социум
84
23 ноября 2018 10:46
Он запланировал месяц питаться на 3,5 тысячи рублей. Социум
112
Здравоохранение
23 ноября 2018 12:07
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
70
22 ноября 2018 16:55
На встрече обсуждены вопросы внедрения бережливого производства (lean management), всеобщего управления качеством (total quality management), логистики и маршрутизации... Здравоохранение
189
22 ноября 2018 15:26
На сегодняшний день прооперирован 21 человек. Результаты отличные и хорошие. Здравоохранение
223
Новости медицины
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
261
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
318
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
386
Туризм
22 ноября 2018 12:54
Дополнительного финансирования не потребуется. Туризм
205
14 ноября 2018 15:07
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
361
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
548
Образование
23 ноября 2018 11:11
Детей учат основам программирования. Образование
101
23 ноября 2018 10:26
Психологи смогут готовить учителей к работе со сложными детьми. Образование
105
22 ноября 2018 17:25
В четверг, 22 ноября, состоялась очередная профориентационная видеоконференция (ВКС) со старшеклассниками городов и районов региона в рамках комплексной... Образование
252
Культура
23 ноября 2018 12:32
Перед спектаклями фестиваля зрители смогут послушать лекции специалиста по творчеству композитора. Культура
37
21 ноября 2018 16:20
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини. Культура
293
21 ноября 2018 12:37
Около 140 молодых музыкантов из России, Молдовы, Германии, Китая и Англии продемонстрируют свое мастерство в пяти номинациях. Культура
164
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
271
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
614
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1658
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
458
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
424
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
893
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
980
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
933
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
963
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
812
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
805
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1231
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1594
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1647
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2784
Мероприятия