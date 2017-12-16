Самым богатым жителем Мордовии оказался человек с годовым доходом более 1 миллиарда рублей по фамилии Меркушкин

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Особняком в этой категории стоят 15 успешных красавчиков, которых можно смело назвать бизнес-элитой Мордовии. Их годовые доходы в 2016-и составили от 100 до 500 миллионов рублей! Один делец задекларировал аж полмиллиарда! Но самым богатым жителем республики оказался человек с доходом в более чем 1 миллиард рублей!По неофициальной информации, полученной из компетентных источников и требующей тщательной проверки, его фамилия — Меркушкин. Инициалы фигуранта и сфера его деятельности налоговыми органами не раскрываются. Приходится лишь гадать, приходится ли он родственником экс-губернатору Самарской области Николаю Меркушкину?!