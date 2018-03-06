Самарцы вошли в число стройных россиян: исследование Avito
6 марта 2018 13:24
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Готовиться к пляжному сезону россияне традиционно начинают с наступлением календарной весны. Эксперты Avito проанализировали спрос и цены на одежду разных размеров и средства для похудения в Самаре и выяснили, насколько жители города готовы к лету уже сейчас.
По данным Avito, самым популярным размером женской одежды в Самаре является S: на «эски» приходится 30% спроса. На втором месте – М: его носит каждая четвертая девушка, желающая обновить гардероб. Доли спроса на L и XS составляют 14% и 10% соответственно, а наименее востребованы вещи размеров XL и XXL.
У мужчин лидируют размеры одежды L (21%), М (20%) и XL (18%). Ниже оказался спрос на XXL (15%) и XXXL (11%). Одежда небольших размеров – S и XS – необходима только 9% и 2% пользователей.
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