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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцы смогут увидеть звездный дождь

13 декабря 2017 14:57
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Самарцы смогут увидеть звездный дождь Наступление пика активности прогнозируется 14 декабря в 10:30 по самарскому времени.
Наступление пика активности прогнозируется 14 декабря в 10:30 по самарскому времени.

В ближайшие дни на ночном небе можно будет увидеть красивейший метеорный поток – Геминиды. Свое название он получил от созвездия Близнецы (Gemini), в котором находится радиант потока (область вылета метеоров).
Это явление происходит потому, что планета Земля в декабре проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому скорость метеоров невысокая - около 35 км/с.

Наступление пика активности прогнозируется 14 декабря в 10:30 по самарскому времени. Активность потока обычно остается высокой на протяжении суток.
Не исключено, что именно метеорит потока Геминид могли сегодня наблюдать жители Сызрани. В вечернее время в темное время суток камеры видеорегистраторов зафиксировали яркую вспышку в небе неизвестного происхождения, пишет СитиТраффик.
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Комментарии



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