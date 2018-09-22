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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцы пожаловались на «невыносимый запах шоколада»

22 сентября 2018 10:08
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Самарцы пожаловались на «невыносимый запах шоколада» Он мешает жильцам домов около шоколадной фабрики.
Он мешает жильцам домов около шоколадной фабрики.

В мобильную приемную самарского губернатора поступила жалоба на слишком сильный запах шоколада, который мешает жильцам домов около шоколадной фабрики на проспекте Кирова.

Запрос был перенаправлен по компетенции.

Добавим, что недавно горожане пожаловались на запах булок из пекарен на Ленинградке, пишет "Большая деревня".


Фото pixabay.com

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