Самарцы отказались от гаджетов тусклых расцветок

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МТС, телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, подвел итоги продаж за восемь месяцев 2018 года. По данным оператора, покупатели самарских салонов МТС практически перестали покупать белые и серебристые смартфоны, все чаще отдавая предпочтение устройствам ярких цветов.Настоящим хитом в самарской рознице стал синий: с выходом на рынок новых моделей бренда Honor (Honor 10 и Honor 9 Lite) продажи таких девайсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти в шесть раз. Сейчас каждый пятый самарец, пришедший в салон МТС за смартфоном, останавливает свой выбор на синем смартфоне. Выросли и продажи красных и розовых аппаратов – с начала 2018 года их начали покупать в два раза чаще. Специалисты розничной сети МТС объясняют это ростом платежеспособной молодой аудитории: вчерашним подросткам, которые сегодня могут позволить себе самостоятельно выбрать и приобрести смартфон, ментально ближе более яркие и демократичные расцветки.Несмотря на впечатляющий рост разноцветных устройств, самыми популярными мобильными гаджетами в количественном выражении в период январь-сентябрь 2018 года остаются устройства черного и серого цветов — их выбирает каждый второй покупатель в МТС. На втором месте расположились золотые смартфоны — на их долю все еще приходится около 20% продаж. Однако вследствие роста продаж моделей ярких расцветок доля продаж устройств классических оттенков постепенно сокращается - например, «золото» стали покупать на 24% реже, а серебряные и белые смартфоны – на 63%.Фото pixabay.com