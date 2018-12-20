Самарцев просят в сумерки обозначать себя светоотражающими элементами

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Сокращение продолжительности светлого времени суток и плохая погода с наступлением зимнего периода напрямую влияют на рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Основная причина – ухудшение видимости. Раннее наступление сумерек, а в непогоду еще и загрезненные фары, в этих условиях не всегда можно заметить на дороге другой автомобиль, не говоря уже о пешеходах.В целях реагирования на сложившуюся ситуацию и предупреждение ДТП с участием пешеходов, в том числе на нерегулируемых пешеходных переходах на территории г.о. Самара Госавтоинспекцией г. Самары 19, 20 декабря 2018 года проводятся профилактические мероприятия «Пешеходный переход», целью которых является: предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.С помощью специального громкоговорящего устройства стражи порядка напоминают участникам движения о необходимости быть внимательными вблизи пешеходных переходов: водителям не забывать снижать скорость, чтобы во время заметить пешехода, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают.Вечером и ночью, когда улицы и дворы плохо освещены, водители обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие элементы, со значительно большего расстояния по сравнению с пешеходами без них: если машина движется с ближним светом фар, расстояние увеличивается с 25- 40 метров до 130-140, а если с дальним – расстояние увеличивается до 400 метров. А это дает водителю дополнительное время на принятие наиболее правильного решения во избежание возможного наезда на пешего участника дорожного движения (тем самым риск наезда транспортного средства на пешехода снижается на 85 %). Светоотражающий элемент будет виден всегда. Дождь, туман – не помеха.