Самарцев просят посещать только специально оборудованные пляжи

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Выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать правила безопасного поведения.Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения. Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоёмах. Частой причиной гибели в воде также являются переутомление, перегревание, переохлаждение, алкогольное опьянение и другое.По состоянию 16 июля 2018 года принято 15 пляжей, из них:в Самаре – 7 (городские пляжи 1, 2, 4 очередей набережной, в Загородном парке, у спуска ул. Советской Армии, санатория Можайского и Красноглинского района);в Тольятти – 1 (пляж Центрального района);в Новокуйбышевске – 2 (Сакулино 1, Сакулино 2);в Сызрани – 3 (городские пляжи № 1, 2, 3);в Октябрьске – 1 (городской пляж);в Жигулёвске – 1 (городской пляж, мкр. Моркваши).Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха. Помните, что алкоголь и купание – несовместимые вещи. Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра на берегу и во время купания.