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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцев приглашают посмотреть на "кровавую Луну" в телескоп

30 января 2018 10:05
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Самарцев приглашают посмотреть на
Редкое природное явление ожидается завтра.

Вечером в среду, 31 января, произойдет довольно редкое и красивое астрономическое событие — «кровавая» Луна или полное лунное затмение. Увидеть это явление смогут все жители России, в том числе и самарцы.

Так, в Самаре у всех желающих будет возможность бесплатно понаблюдать за «кровавой» Луной и другими объектами Солнечной системы в оптические приборы. Оборудование предоставит Самарский клуб любителей астрономии «АстроСамара».

«К сожалению, нам не сильно повезло в этот раз и мы увидим только вторую половину затмения. Да и то, если позволит погода и будет ясное небо, что является редкостью в осенне-зимний период в нашем регионе. Затмение начнется задолго до восхода Луны, а именно в 14:49 по самарскому времени. В этот момент Луна начнет заходить в полутень Земли. В 15:48 Луна дойдет до основной тени и начнутся частные фазы затмения. В 16:51 Луна полностью погрузится в тень Земли, потемнеет, и уже в таком виде взойдет над Самарской областью. Время восхода Луны 17:17. Закончится затмение в 20:10», — рассказывают астрономы.

Место сбора: парковка ТЦ «Амбар».
Время сбора и начала установки оборудования: 16:30, пишет ПроГородСамара.
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Комментарии



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