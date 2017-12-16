Самарцев приглашают посетить выставку о спорте

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С 25 декабря 2017 по 15 февраля 2018 года в Альянс Франсез Самара можно постетить выставку о спорте.Выставка «Цель: СПОРТ!» организована по результатам международного конкурса с одноименным названием, проведенного Фондом Альянс Франсез (Париж) в 2016 году, при сотрудничестве с мировой сетью организаций Альянс Франсез. В конкурсе приняли участие фотографы-любители из 50 стран мира, из которых были отобраны 20 победителей, чьи работы вошли в состав выставки. Первое место было присуждено фотографу из Аргентины, второе – фотографам из Бангладеша и Индии, третье место получил фотограф из Екатеринбурга, который представил фотографии о футболе.Данная выставка приглашает вас познакомиться с различными видами спорта в разных странах мира и транслирует главные ценности спорта – терпимость и открытость, социальная интеграция и командная сплоченность. Члены жюри выставки были особенно внимательными к фотографическому качеству снимков и выбирали работы, которые представляют спортивные практики, связанные с традициями страны.Выставку можно посетить в индивидуальном порядке или группой по предварительной договоренности (тел. 270 85 13). Для групп проводятся экскурсии.Выставка проходит в рамках фестиваля «Французская осень».Фестиваль проводится при поддержке Посольства Франции в РФ и Французского института в России.