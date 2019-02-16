Самарцев приглашают поиграть в настольные игры на французском языке
16 февраля 2019 10:44
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Волонтер-носитель языка из Альянс Франсез Самара Виктор Дублие - большой любитель настольных игр. Виктор приглашает гостей на игровой клуб, где вы сможете получить практику общения на французском языке в непринужденной обстановке, за интересным занятием и чашечкой кофе!
Для участия необходим уровень владения французским языком не менее А2.
Дата и время: 19 февраля 2019 г. в 18.00
Место проведения: кофейня "Горький" (у.Высоцкого, 10). Вход свободный!
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