Самарцев приглашают на выставку кошек, откуда можно забрать питомца

174

1 апреля в Самаре с 11.00 до 17.00 пройдёт выставка от Приюта для животных "Надежда" Любой желающий может забрать с собой домой понравившегося питомца. Животные здоровы и привиты, и ждут того, кто захочет стать их другом.Выставка расположится в каминной зоне.