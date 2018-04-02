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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцев приглашают на выставку хищных растений

2 апреля 2018 09:42
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Самарцев приглашают на выставку хищных растений Она пройдет с 6 по 8 апреля.
Она пройдет с 6 по 8 апреля.

На выставке будет большое разнообразие композиций с дионеями и большой выбор разных возрастов дионей, а также еще около 15 сортов других видов хищных растений (саррацений, росянок, жирянок и непентесов).
В определенные часы будет кормление растений и экскурсия (12:00, 15:00, 17:00, 19:00). На выставке посетители узнают много интересного и познавательного о хищных растениях.

Даты: с 6 по 8 апреля (с 12:00 до 20:00) в Ручном зоопарке по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 81Б ( Молл ПАРК ХАУС, 3 этаж).
Вопросы по т. 8 (927) 005-63-03
Подробности можно узнать здесь.
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