Самарцев приглашают на встречу с известным ученым-изобретателем Сергеем Афанасьевым
21 марта 2018 09:34
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22 марта в 12:00 в отделе правовой и патентно-технической информации Самарской областной универсальной научной библиотеки в рамках областного проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство» состоится творческая встреча «Грани творчества: Сергей Афанасьев - ученый, изобретатель, поэт».
Сергей Васильевич Афанасьев – известный самарский ученый в области химии полимеров, доктор химических наук, профессор кафедры «Рациональное природопользование и ресурсосбережение» Тольяттинского государственного университета. По данным РИНЦ за 2014 год он вошел в ТОП-100 известных ученых России в области «Химическая промышленность. Химическая технология». Его авторству принадлежит более 450 научных работ, 5 учебников и монографии, он неоднократно принимал участие в многочисленных научно-технических и экологических конференциях России и зарубежных стран. На счету ученого более 100 патентов РФ на изобретения и полезные модели. Многие из его изобретений успешно внедрены на производстве и уже принесли предприятиям страны экономию свыше миллиарда рублей.
Научную деятельность Сергей Васильевич успешно сочетает с творчеством. На сегодняшний день вышли три поэтических сборника под эгидой Союза литераторов России, написано 30 романсов, 21 басня, свыше 80 произведений для детей. Он признан номинантом Национальных литературных премий «Поэт года» в 2015 г., 2016 г. и 2017 г., «Русь моя», «Наследие» и «Георгиевская лента» в 2017 г.
На творческой встрече Сергей Афанасьев не только расскажет собравшимся о своих работах и поделится исследовательским опытом, но также познакомит гостей со своим поэтическим творчеством.
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