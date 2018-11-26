Самарцев приглашают на праздник культуры белорусского народа

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4 декабря 2018 года в ГКУ СО «Дом дружбы народов» состоится праздничное мероприятие, посвященное трехлетней годовщине со дня образования Самарской региональной организации по сохранению и развитию самобытности белорусского народа «Белая Русь».С 18.00 до 19.00 пройдет круглый стол с участием представителей органов власти, руководителей национальных объединений и гостей из Беларуси «Проблемы сохранения родной культуры в современных условиях».В 19.00 участников и гостей праздника ждет праздничный концерт ансамбля белорусской песни «Белая Русь» и творческих коллективов Самарской области. Перед концертом все желающие смогут посетить выставку предметов быта и культуры белорусского народа, а также продегустировать белорусские продукты (12+).Вход свободный, сообщает портал "Все мы - Россия!".