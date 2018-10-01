Самарцев приглашают на открытие выставки старинной рекламы «Смотрите! Требуйте! Покупайте!»

83

Была ли реклама в советской России? Такой вопрос выглядит вполне закономерным. Казалось бы, в условиях плановой экономики и отсутствия конкуренции на внутреннем рыке в ней не было никакой необходимости. Однако, оставаясь парадоксом, реклама в Советском Союзе все же существовала, хотя и отличалась от привычной нам рекламы, а также от современной ей рекламы западных стран. Ее авторами были и известные поэты, например, Маяковский. Она оказывала влияние на язык. Популярные рекламные лозунги вошли в него в качестве поговорок («Летайте самолетами Аэрофлота», «Храните деньги в сберегательных кассах»), а рекламные плакаты формировали женские образы, которые становились образцом для подражания.На выставке представлено более 100 рекламных плакатов 1930-х – 1960-х годов из фондов Самарского литературного музея, а также образцы упаковок и товаров массового потребления. Погрузившись в атмосферу советской эстетики, посетитель сможет узнать об особенностях советской рекламы и о том, как она менялась в разные периоды своего существования. Тираж, бесконечное навязывание образа в повседневности, унификация как благо - эти идеи взяты за основу оформления выставки. Используется и многократное повторение, при котором теряется конкретный смысл, но запечатлевается образ.Открытие выставки состоится 4 октября 2018 года в 19:00.В день открытия вход на выставку свободный.В остальные дни стоимость билета: 150 рублейВозраст: 18+