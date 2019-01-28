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Самарцев приглашают на лекцию о современной истории Франции профессора истории, преподавателя Высшей школы политических наук (Sciences Po) Паскаля КОШИ 13 февраля в 10:00 в Самарском Университете. Лекция пройдёт на французском языке с переводом на русский язык.На мероприятие обязательна регистрация! Записаться можно до 4 февраля по эл. адресу samara@campusfrance.org (необходимо выслать ФИО и место учёбы/работы) или по тел. 270 85 14, сообщает Альянс Франсез Самара.