Самарцев приглашают на Систему юниор Лиг КВН Самарской области
4 декабря 2018 09:41
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В Самаре проводят Систему Юниор лиг КВН Самарской области сезона 2018-2019 года. Система юниор лиг КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу, – Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный.
Система юниор Лиг КВН Самарской области – это социально-значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.
Дата: 4 и 5 декабря 2018 г.
Начало: 17-00.
Место проведения: КРЦ «Звезда», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, Г.
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4 декабря
1. «Технобой» лицей авиационного профиля 135
2.«Будущее Самары», школа 72
3. «Авангард», школа 175
4. «Близкие люди», школа 12
5. «Ералаш», гимназия 133
6. «Дети Галактики», школа 41 «Гармония»
7.«Двоечники из Сызрани», школа 27, г. Сызрань
8. «Пятница 13», школа 13
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5 декабря
1. «Мандарин», пгт Высокая Гора, Республика Татарстан
2. «Перспектива», гимназия Перспектива.
3. «Сборная моделей»
4. «Ля Рошель», гимназия 3
5. «Зайди нормально», школа 53
6. «Пятнашки», школа 77
8. «Асы», школа 3
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