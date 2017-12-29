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Самарцев приглашают к зоопарк на акцию "Погладь меня". В акции участвуют от 10 до 20 прирученных животных. Продолжительность акции – 1 час.Сотрудники зоопарка рассказывают о животных. Животных можно погладить и сфотографироваться с ними. В зимнее время года акция проходит в павильоне «Экзотические животные», в летнее время – на открытых площадках зоопарка. Участие в акции – по входному билету в зоопарк, который можно приобрести в кассе при входе.Акция проходит каждый вторник и субботу с 13-00 до 14-00.