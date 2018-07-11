Самарцев предупреждают об ухудшении погоды

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В ближайшие 1-3 часа, начиная с северных районов, местами по области и г. Самара ожидается гроза, ливень и шквалистое усиление ветра 16-21 м/с с сохранением до конца дня.Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.