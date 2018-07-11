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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцев предупреждают об ухудшении погоды

11 июля 2018 11:23
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Самарцев предупреждают об ухудшении погоды Ожидается гроза, ливень и шквалистое усиление ветра
Ожидается гроза, ливень и шквалистое усиление ветра.

В ближайшие 1-3 часа, начиная с северных районов, местами по области и г. Самара ожидается гроза, ливень и шквалистое усиление ветра 16-21 м/с с сохранением до конца дня.
Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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Комментарии



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