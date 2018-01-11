Самарцев предупреждают об опасности выхода на тонкий лед

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Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает жителей области об опасности выхода на непрочный лед и рекомендует уделитьособое внимание детям, не разрешать им гулять вблизи водоемов, рассказать об опасности, которую таит в себе выход на водоемы в зимний период.Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы«Выход на зимний водоем всегда таит опасность. Ежегодно непрочный лед становится причиной гибели людей. В настоящее время на акватории р. Волгаледовый покров у г. Самара не установился в полном объеме и является неоднородным. Имеются промоины и полыньи. Необходимо соблюдать правилабезопасного поведения на льду. В настоящий момент толщина чистого льда в акватории Волги у г. Самары составляет менее 10 см. Выход на лед опасен. Главноеуправление МЧС России по Самарской области будет ежедневно предоставлять информацию о толщине льда на своем сайте: 63.mchs.gov.ru»Безопасным для человека считается чистый лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой;В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районахпроизрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша;Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд,имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.Нельзя выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед.