Самарцев предупреждают об опасности весеннего льда
31 марта 2018 11:08
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Необходимо знать, что весенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым и рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед в определенных местах не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах.
Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах. Это касается рыбаков, которые добровольно выходят на опасный лед, а то и выезжают на транспорте, подвергая опасности не только свою жизнь, но и пассажиров. К нарушителям могут применяться штрафные санкции.
Следует помнить, что если среднесуточная температура воздуха держится выше 0 градусов более трех дней, то прозрачность льда снижается на 25%. А когда талая вода на льду исчезает, тогда лед становится по-настоящему опасен, он превращается в рассыпающиеся сосульки.
Запомните:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
- выходить на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся размыву и обвалу;
- отталкивать льдины от берегов;
- ходить по льдинам и кататься на них.
Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, забывая меры безопасности, они могут играть на обрывистом берегу, а то и кататься на льдинах водоема. Такая беспечность порой заканчивается трагически. Поэтому родителям нужно неустанно повторять и предупреждать детей об опасности нахождения на льду весной, о правилах поведения в период паводка и ледохода, запрещать шалить у воды.
Соблюдение этих простых правил - залог безопасности в период весеннего паводка!
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