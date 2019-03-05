Самарцев предупреждают об очередном скачке погоды

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период c 19 часов 5 марта до 19 часов 6 февраля по Самарской области, облачно, небольшие и умеренные осадки ночью в виде мокрого снега и дождя, днем преимущественно в виде дождя и мороси, местами туман, слабый гололед, ветер днём юго-западный, ночью южный 7-12 м/с, местами по области порывы 15-18 м/с.Температура воздуха по области ночью 0; -5 °С; днем +1; +6 °С; в Самаре ночью -1; -3 °С, днем +3; +5 °С.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.