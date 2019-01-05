Самарцев предупреждают о сегодняшней метели

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период до 19 часов 5 января на территории Самарской области в большинстве районов снег, местами сильный снег, слабая метель. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.Температура воздуха по области ночью -6; -11 °С, днем -3; -8 °С; в Самаре ночью -7; -9 °С, днем -3; -5 °С, сообщает облМЧС.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;- владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.Будьте внимательны и осторожны!