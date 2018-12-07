Самарцев предупреждают о правильном использовании пиротехники

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Приближаются новогодние праздники, которые традиционно сопровождаются фейерверками и салютами. Но в эйфории праздника не стоит забывать о своей безопасности и безопасности людей, окружающих вас. Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом, детей и подростков. Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают особого внимания. Поэтому, приобретая в предновогодний период пиротехнические изделия, следует запомнить и соблюдать правила, которые помогут избежать трагических последствий.Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, отделенных противопожарными перегородками. Не допускается их размещение в подвалах.Следует использовать только сертифицированную пиротехнику и запускать ее только на открытом пространстве, вдали от построек.При использовании пиротехнических изделий запрещается:- использовать пиротехнические изделия в помещении;- использовать самодельную пиротехнику или пиротехнические изделия в поврежденной упаковке;- доверять запуск пиротехники детям и подросткам до 16 лет.1. Приобретайте только сертифицированные пиротехнические изделия;2. Каждое пиротехническое изделие должно иметь инструкцию по применению на русском языке;3. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград;4. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре;5. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны;6. Определите человека, ответственного за проведение фейерверка. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения;7. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки;8. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность, закрепить или установить в плотный снег;9. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками;10. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению;11. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям;12. Никогда не разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после запуска;13. Категорически запрещается ПРОДАВАТЬ И ЗАПУСКАТЬ пиротехнику ДЕТЯМ, неосторожно обращаясь даже с бенгальскими огнями и мелкими петардами, дети чаще всего получают ожоги и травмы рук, глаз;14. Не допускается применение изделий с истёкшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Многие дети уже начали покупать пиротехнику в магазинах и бесконтрольно пользоваться ею. На подобных изделиях должны стоять данные о производителе и обязательная инструкция по применению. Запрещено продавать пиротехнику детям до 16 лет.

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