Самарцам рекомендуют, как можно справиться с небольшим очагом горения
26 января 2019 12:38
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Рекомендации о том, как можно справиться с небольшим очагом горения:
1. Загорелось кухонное полотенце – бросить его в раковину, залить водой; если раковина далеко или нет воды, то плотно прижать горящий конец полотенца разделочной доской, крышкой от кастрюли или другим негорящим концом того же полотенца.
2. Вспыхнуло масло на сковороде – плотно закрыть сковороду крышкой и выключить плиту. Нельзя в спешке хватать и нести сковороду, заливать горящее масло водой, так как произойдет бурное вскипание, разбрызгивание горящего масла, а в результате – ожоги рук, лица и множество очагов горения.
3. Загорелось содержимое мусорного ведра, мусорной корзины, небольшой коробки или газеты в почтовом ящике в подъезде – залить огонь водой.
4. В квартире появился неприятный запах горелой изоляции – отключить электроэнергию на щите, обесточить квартиру, осмотреть помещение. Место, где можно отключить в квартире электроэнергию, должны знать взрослые и дети школьного возраста.
5. Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть! При загорании телевизора, холодильника, утюга – нужно обесточить квартиру или отключить приборы, выдернув шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасности (розетка должна находиться в удобном для отключения месте).
6. Если горение только-только началось, необходимо накрыть отключенный от розетки утюг (телевизор) смоченными шерстяным одеялом, плотной тканью и прижать по краям так, чтобы не было доступа воздуха. Горение прекратится. Если же горение не прекратилось, надо срочно покинуть помещение, так как дым токсичен!
7. Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно залить водой, но при этом надо находиться сбоку от телевизора во избежание травм от возможного взрыва кинескопа.
8. Когда воду использовать нельзя (горящий электроприбор находится под напряжением) или воды нет, то небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или кальцинированной содой, стиральным порошком, песком, землей (например, из цветочного горшка). Однако, при неудаче надо сразу же покинуть помещение.
9. Хорошо, если в доме есть огнетушитель (нужно уметь с ним обращаться). Но необходимо знать, что можно его использовать только в первые минуты, когда загорание не переросло в пожар. В противном случае необходимо срочно покинуть помещение.
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