Самарцам покажут маленьких крокодиловых кайманов

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В осенние каникулы с 29 октября по 4 ноября в Самарском зоопарке акция "Погладь меня" проводится каждый день с 13.00 до 14.00. Акция проходит в павильоне "Экзоты" (3+). Спешите, только 1 и 2 ноября на акции продемонстрируют 12 крокодиловых кайманчиков, которые появились на свет 10 сентября 2018 года у пары Тоши и Кокоши. Вход на акцию по входным билетам в зоопарк, сообщают в группе зоопарка.