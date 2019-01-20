Самарцам напоминают о безопасности на зимней рыбалке
20 января 2019 10:57
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Большой популярностью у населения пользуется зимняя, подледная рыбалка, которая таит в себе немало опасностей. Чтобы их избежать следует соблюдать определенные правила безопасности:
Еще на берегу определите маршрут движения.
Осторожно спускайтесь с берега: лёд может неплотно соединяться с сушей; могут быть трещины; подо льдом может быть воздух.
Проверяйте каждый шаг на льду пешней, но не бейте ею лёд перед собой - лучше сбоку. Если после первого удара лёд пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с которого пришли.
Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките на веревке в 2-3 метрах сзади.
При перевозке небольших грузов, их следует класть на сани или брусья с большой площадью опоры на лед, чтобы избежать провала.
Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательные средства: шнур длиной 15- 25 метров, так называемые «спасалки» - устройства, похожие на толстое шило и висящие на груди (воткнув их в лёд, можно подтянуться и выбраться из воды).
передвигаясь по льду, будьте всегда готовы немедленно освободиться от груза;
если откололась льдина, бросьте рыбаку веревку;
не прыгайте на оторвавшуюся льдину. Она может не выдержать ваш вес и перевернуться;
при крайней необходимости проходите опасные места только со страховкой. Передвигайтесь скользящим шагом.
Если вы занимаетесь подледным ловом, помните, что прорубь, сделанная вами во льду, может послужить причиной несчастья для других. Важно обозначить или оградить проруби, лунки, майны, выставить предупредительные знаки. Более того, в целях личной безопасности, расстояние между лунками должно быть не менее 1,5 – 2-х метров. Если вы не оградили прорубь, не поставили предупреждающий знак, другой человек, проходя в этом месте, может провалиться под лёд. Ни в коем случае нельзя разрушать лёд вблизи переходов и переездов. В тёмное время суток или в ненастье легко в пути отклониться от установленного места перехода. И если рядом окажется прорубь, недалеко и до трагедии.
Как же правильно определить опасные места на льду? Выйдя на лёд, осмотритесь вокруг. Если на поле, запорошенном снегом, виднеется чистый от снега кусочек льда, обойдите это место. Здесь либо лунка, либо прорубь, едва затянутая льдом.
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета считается самым прочным; белый лёд имеет прочность в 2 раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед крайне не надежен.
Кроме знаний правил поведения на льду, нужно помнить, что опасен не только тонкий лед, но и прочный, скользкий лед. При падении на нем случаются тяжелые ушибы различных частей тела, растяжения, сотрясения. Таит опасность для рыболова и низкая температура.
Во время зимней рыбалки думайте, прежде всего, о собственной безопасности и безопасности других людей, а потом уже об улове.
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