Самарский зоопарк приглашает всех любителей природы на веселую и интересную экскурсию по четвергам
14 июня 2018 09:43
Самарский зоопарк приглашает всех любителей природы на веселую и интересную экскурсию (0+). Участвовать может любой желающий, пришедший в зоопарк в четверг к 15.00, отдельно платить за экскурсию не требуется. Продолжительность экскурсии 1 час по всей территории зоопарка.
Во время экскурсии вы узнаете множество удивительных фактов о животных зоопарка, и интересных историй из их жизни. Сможете покормить двугорбого верблюда Лексуса, пообщаться с очаровательным питоном Мурзиком и бородатой агамой Тёркой. Начало экскурсии в 15.00, сбор на экскурсию около вольера верблюда Лексуса.
Входной билет в зоопарк:
Для детей до 2х лет – бесплатно
С 2х лет до 7 лет – 150 руб.
С 7 лет и остальные возрастные категории – 300 руб.
Организованным группам от 20 человек стоимость билета – 150 руб.
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