 Самарский зоопарк приглашает ребят и их родителей на Экологический день знаний

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Самарский зоопарк приглашает ребят и их родителей на Экологический день знанийОн состоится 3 сентября.Самарский зоопарк приглашает ребят и их родителей 3 сентября в 14-00 на веселый праздник - Экологический день знаний! (0+)Ведь зоопарк — это единственное место, где можно увидеть экзотических и редких животных, таких как Дальневосточный леопард, Амурский тигр, Африканский лев, Нильский крокодил, а так же поближе познакомиться с фауной Самарской области и РФ.В программе праздника:- веселые загадки о животных- викторины о животном и растительном мире- подвижный игры на ловкость, скорость и смекалку- кормление верблюда Лексуса- акция"Погладь меня", сообщают в группе зоопарка.