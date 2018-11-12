Самарский зоопарк приглашает на праздник День матери

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Самарский зоопарк приглашает на самый замечательный праздник – День матери, посвященный всем мамам в мире, в том числе и мамам животного мира!Сотрудники зоопарка расскажут вам, кто из зоо-мам самая сильная, какая самая быстрая, самая заботливая и самая удивительная!В программе мероприятия: викторины о животных, конкурсы на ловкость и скорость, загадки. В завершении праздника все желающие смогут погладить и сфотографироваться с ручными животными (3+).Гостей ждут в Самарский зоопарк 26 ноября в 14.00, сообщают в группе зоопарка.