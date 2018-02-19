Самарский зоопарк покажет гостям детенышей леопарда
19 февраля 2018 12:20
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21 февраля в 13-00 посетителям зоопарка будут показаны детеныши дальневосточного леопарда. Малыши родились 10 декабря 2017 года. Сейчас их возраст более двух месяцев, это уже пятый приплод дальневосточных леопардов, который появился на свет в нашем зоопарке от пары Хан и Фелиция. Пара была сформирована в 2012 году, и уже в 2014 было получено первое потомство. Фелиция - ответственная и заботливая мама. Котята - два мальчика находятся в прекрасной форме, уже сейчас видно по их повадкам, что они настоящие хищники! В данное время детеныши содержатся со своей мамой в питомнике зоопарка, где она продолжает выкармливать их молоком, постепенно в их рацион вводится мясо, сообщают в группе зоопарка.
Нужно отметить, что рождение в неволе дальневосточных леопардов, занесенных в Международную Красную книгу и Красную кину РФ - большая редкость.
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