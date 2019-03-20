Самарский зоопарк отметит день рождения льва Цезаря

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Самому общительному, обаятельному и привлекательному льву по имени Цезарь исполняется 12 лет! По этому поводу сотрудники Самарского зоопарка организуют веселый праздник с конкурсами и подарками.В программе: «Львиная викторина», загадки «Животные Африки», конкурс «Зоологический забег», конкурс «Коты-звезды» и «Дикие кошки». Цезаря ждет лакомое угощение и теплые поздравления, заведующий отделом «Млекопитающие» - Березин Никита расскажет об истории появления льва в зоопарке, его повадках, особенностях и вкусовых пристрастиях. Торжественное мероприятие состоится 26 марта в 14.00, сообщают в группе зоопарка.3+