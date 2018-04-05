Самарский завод испечет к Пасхе более 200 тысяч куличей

80

Самарский хлебозавод №5 за пасхальную неделю планирует испечь не менее 200 тысяч куличей весом от 150 до 350 грамм. Сейчас комбинат работает день и ночь. Продукцию доставят в торговые сети Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей.Для освящения выпечки руководство предприятия пригласило отца Геннадия из Свято-Воскресенского мужского монастыря."Мы каждый год освящаем завод, все производственные цеха и готовую продукцию, понимая, что не все найдут время и силы для посещения храма. Заказов много, даже точную цифру пока не могу назвать, так как заявки принимаются до самого праздника", - рассказала коммерческий директор Наталья Назарова.В этом году помимо классического кулича с изюмом, хлебозавод выпустил новинку премиум - класса кулич "Купеческий" с цукатами и орехами. Каждый кулич в праздничной упаковке, благодаря которой он сохраняет все вкусовые качества и не черствеет, сообщает отдел маркетинга ОАО "Самарский хлебозавод №5".