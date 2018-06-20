Самарский студотряд стал лучшим на весеннем этапе Всероссийской студенческой стройки «Космодром Восточный 2018»

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На космодроме «Восточный» в Приамурье подведены итоги весеннего этапа студенческой стройки 2018 среди студенческих отрядов – строителей нового космического города Циолковский.Лучшим отрядом стал студенческий отряд «1520» (Самарская область), лучшим комиссаром стройки признан Серик Челобаев (отряд «Волжане» Самарская область), лучший командир - Александр Шилин («1520» Самарская область).В течение двух месяцев 67 молодых людей – представители 6 студотрядов из 4 регионов нашей страны, работали на строительных площадках Главного военно-строительного управления по специальным объектам (входит в состав Военно-строительного комплекса МО РФ). Стройотрядовцы выполняли работы по внутренней отделке помещений, занимались благоустройством территории, а наиболее опытные студенты были задействованы на подготовке технической документации. Ребята показали хорошие производственные показатели – постоянно выполняли и перевыполняли производственный план: студенты установили 4000 п. метров плинтусов, выполнили грунтовку, шлифовку и окраску 1500 кв.метров стен, поклеили около 800 кв. метров обоев, уложили около 500 шт. дорожного бордюра, сообщает пресс-служба облправительства.«Весенний этап студенческой стройки завершен, но не все ребята разъедутся по домам, 14 ребят приняли решение остаться и поработать до конца лета. В начале июля к ним присоединятся еще около 40 человек. Наше предприятие для ребят-студентов подготовило все необходимое для работы и проживания. Общежития с комфортными местами для проживания, столовая, в которой специалисты-кулинары готовят вкусную и питательную пищу. Каждому стройотрядовцу заказывается специальная форма одежды в соответствие с индивидуальными особенностями. Мы всегда рады принимать в свой коллектив бойцов студенческих строительных отрядов, так мы готовим кадровый резерв для предприятий Военно-строительного комплекса Минобороны, - рассказал начальник Филиала «СМУ №1 Шимановский» ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» Андрей Ляпустин.