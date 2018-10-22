Самарский регион будет представлен на выставке «Сокровища музеев России»

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С 4 по 25 ноября 2018 года в ЦВЗ «Манеж» в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь ― ко Дню народного единства» представлена беспрецедентная по своему масштабу экспозиция ― «Сокровища музеев России». Под крышей Манежа собрано около 280 самых значимых экспонатов из 50 музеев России. Самарский регион представят сокровища из коллекции Художественного музея, на выставку отправлены картины – «Слепцы» живописца-передвижника Николая Ярошенко и «Портрет Адама Густава фон Ульриха» кисти Иоганна Генриха Ведекинда, в России сохранилось всего 15 его работ, три из них в Самаре.Никогда еще в истории России в едином собрании не были показаны художественные произведения из разных уголков нашей необъятной Родины. Выставка поражает не только географией, но и временным охватом. Здесь произведения нескольких столетий: от икон эпохи Рюриковичей до ХХ века.Выставка станет значимым событием для жизни столицы. Уже сейчас к ней проявляют интерес искусствоведы и ценители живописи.В рамках экспозиции для всех возрастных групп будет организована насыщенная экскурсионная и образовательная программа, подготовленная Министерством культуры РФ, историческим парком «Россия ― Моя история», Государственной Третьяковской галереей и ГМВЦ «РОСИЗО». Также издается богато иллюстрированный каталог.В 2019–2020 годах цикл экспозиций планируется продолжить. Будут представлены выставки, посвященные русскому и западноевропейскому искусству.Торжественное открытие выставки запланировано с участием Президента Российской Федерации В. В. Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.